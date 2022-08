Zu einem vermeintlichen Waldbrand rückten die Einheiten Esthal und Frankeneck der Feuerwehr Lambrecht am Montagabend gegen 20.53 Uhr aus. Im Waldgebiet nahe der Festhalle Esthal hatten Spaziergänger ein größeres Lagerfeuer wahrgenommen. Beim Eintreffen erkannten die ersten Einsatzkräfte als „Lage auf Sicht“ einen flackernden Lichtschein, ähnlich einem Feuer, und meldeten dies an die Leitstelle. Nachdem der Einsatzleiter das Gelände erkundet hatte, konnte schnell Entwarnung gegeben werden. Es handelte sich nicht um ein offenes Feuer, sondern vielmehr um ein LED-Licht mit Flackerfunktion, welches Camper im Wald beim Zelten nutzten. Diese mussten sich vom ebenfalls verständigten Waldpächter belehren lassen, dass wildes Campen grundsätzlich nicht gestattet sei. Dennoch durfte die Gruppe ihr Erlebnis fortsetzen. Die Feuerwehr weist in diesem Fall noch einmal darauf hin, dass das Handeln der Spaziergänger korrekt war. Sollte jemand ein vermeintliches Feuer im Wald wahrnehmen, sei das Ereignis umgehend über den Notruf 112 zu melden, erklären die Wehrleute.