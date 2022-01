„Und es ward Licht“, schreibt der 1. FC 08 Haßloch: Der Club an der Adam-Stegerwald-Straße hat seine neue Flutlichtanlage in Betrieb. Die alte Anlage habe bereits am 25. Dezember 2020 aus Sicherheits- und Haftungsgründen abgebaut werden müssen.

„Nun können wir wieder Training unter Flutlicht für unsere 13 Fußball- und zwei American-Football-Mannschaften auf unserer eigenen Anlage anbieten“, teilt der Vereinsvorsitzende Jürgen Hurrle mit. Die angestrebte Umwandlung des Hartplatzes in einen Hybridrasen, einen mit Kunststofffasern verstärkten Naturrasenbelag, im Jahr 2025 werde dann die Sportanlage erheblich aufwerten.

Nach dem Abbau der Flutlichtanlage hat sich der 1. FC 08 laut Hurrle bei vier Fachfirmen wegen einer modernen Lichtanlage erkundigt und „dabei Wert daraufgelegt, dass die neue Anlage mit LED ausgestattet wird“. Eine Firma aus Limburg habe das günstigste Angebot abgegeben und den Zuschlag erhalten, so Hurrle. Am 18. Oktober hätten die Arbeiten begonnen. Wegen Lieferproblemen bei den Masten sei die neue Anlage erst kurz vor Weihnachten installiert worden. Im Januar seien noch einige kleine Restarbeiten erfolgt.

Die neue Anlage hat laut Jürgen Hurrle 60.850 Euro gekostet. Zuschusszusagen bestünden vom Bundesumweltministerium in Höhe von 7750 Euro, vom Landessportbund Rheinland-Pfalz in Höhe von 15.300 Euro und der Gemeindeverwaltung Haßloch in Höhe von 12.170 Euro. Hurrle: „Für diese Zuschüsse sind die 08er sehr dankbar.“ Rund 25.000 Euro müsse der Verein allerdings selbst aufbringen.

„Leider mussten wir im Winter 2020/2021 und 2021/2022 bis Dezember 2021 mit unserem Trainingsbetrieb und bei Pokalspielen an Mittwochabenden teilweise auf angemietete Sportplätze mit Flutlicht in der Umgebung gehen“, teilt Hurrle mit und verweist auf den FV 1921 Haßloch, TuS Maikammer, die TuS Lachen-Speyerdorf und den 1. FC 23 Hambach. „Dafür sind wir diesen Vereinen zu Dank verpflichtet“, betont der 08-Vorsitzende.