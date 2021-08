Ein Leck in einem Heizungsboiler hat am späten Dienstagabend gegen 23 Uhr zu einem Großeinsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst in der Neustadter Pulverturmstraße geführt. Eine fünfköpfige Familie hatte nach Angaben der Polizei Gasgeruch in dem Mehrfamilienhaus wahrgenommen und dann „schnell und richtig reagiert“. Der Rettungsdienst versorgte die Bewohner, die zum Teil über Übelkeit und Kopfschmerzen klagten. Die Wehrleute kümmerten sich mit der Polizei um die Räumung des Gefahrenbereichs sowie um die Behebung des Schadens und das Lüften der betroffenen Räume.