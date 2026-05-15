Am Rand von Lachen-Speyerdorf soll ein Wohngebiet für 250 bis 300 Menschen entstehen. Die Federführung bei dem Projekt hat der Deutsche Gemeinschafts-Diakonieverband (DGD) als Eigentümer der 14 Hektar großen Fläche des Campus Lachen. Die Pläne für einen Mehrgenerationen Lebenspark wurden im November 2024 in den politischen Gremien in Neustadt vorgestellt. Ein erster Infoabend vor einem Jahr lockte 90 Neugierige an. Nun gibt es wieder die Möglichkeit für Interessierte, sich über das Bauvorhaben und das Konzept zu informieren und den aktuellen Planungsstand zu erfahren. Der Infoabend ist laut Mitteilung am Dienstag, 26. Mai, ab 19.30 Uhr im Campus Lachen (Flugplatzstraße/Begegnungszentrum Quelle). Wer interessiert ist, soll sich bis 20. Mai per E-Mail an info@campus-lachen-de anmelden. Beim Infoabend soll auch über Lebenspark-Erfahrungen berichtet werden. Beim neuen Projekt geht es um eine Weiterentwicklung des Geländes. Beim genossenschaftlichen Konzept Lebenspark soll das gemeinsame Wohnen im Vordergrund stehen, ehrenamtliches Engagement sei erwünscht, ebenso die christliche Werteorientierung, allerdings sei eine Kirchenmitgliedschaft keine Voraussetzung, um eine Wohnung zu bekommen. Auf der Lebenspark-Homepage heißt es, dass die Neubauten ab Mitte/Ende 2027 errichtet werden sollen.