Die Lebenshilfe Neustadt lädt für Samstag, 30. Mai, zum Frühlingsfest in ihre Tagesförderstätte in der Friedrich-Olbricht-Straße 8 ein. Das Fest findet von 12 bis 18.00 Uhr statt und richtet sich an Familien, Nachbarinnen und Nachbarn, Unterstützende sowie alle Interessierten aus Neustadt und Umgebung.

Die Besucherinnen und Besucher erwartet laut Ankündigung ein abwechslungsreiches Programm für große und kleine Besucher. Angeboten werden unter anderem Cocktails, Flammkuchen, Gegrilltes, Kuchen und Waffeln. Auch ein Kinderprogramm ist geplant. Für die musikalische Begleitung sorgt ab 13 Uhr die Band Snakeriver.

„Mit dem Frühlingsfest möchte die Lebenshilfe Neustadt einen offenen Begegnungsraum schaffen und Menschen zusammenbringen“, heißt es in der Einladung. Die Veranstaltung biete Gelegenheit zum Austausch, zum gemeinsamen Feiern und dazu, die Arbeit der Lebenshilfe in angenehmer Atmosphäre kennenzulernen.