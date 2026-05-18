Seit fast 60 Jahren sammelt Thomas Münch Modelleisenbahnen. In seinem Zimmer hat er eine ganze Eisenbahnwelt aufgebaut.

Seine erste Modelleisenbahn bekam Thomas Münch 1968 von seinem Vater. Damals war er noch ein kleiner Junge, die Leidenschaft für Eisenbahnen lässt ihn seitdem nicht mehr los. Inzwischen gehört ihm ein ganzes Eisenbahndorf mit Tunneln, Bergen, Weichen – und natürlich vielen Zügen. Seit 2007 lebt Münch im Georg-Jungmann-Haus der Lebenshilfe und seine Modelleisenbahn ist sein ganzer Stolz. „Ich will zeigen, dass auch behinderte Menschen so ein cooles Hobby haben können“, sagt der 65-Jährige begeistert. Die Bahn habe ihn sein ganzes Leben über begleitet. „Ich kenne es gar nicht anders.“

Die Eisenbahnwelt des Rentners Thomas Münch. Foto: Daniel Olejniczak

Modelleisenbahn dient der Entspannung

Als Münch 2007 ins Georg-Jungmann-Haus zog, musste eine neue Anlage her. Sven Heine vom Modelleisenbahngeschäft Moba-tech aus Deidesheim baute ihm schließlich eine neue Eisenbahnwelt auf. Bei Bedarf übernimmt er auch Reparaturen. In ihrer jetzigen Form steht Münchs Eisenbahnwelt seit 19 Jahren unverändert in seinem Zimmer. Dass daran nichts geändert wird, ist ihm wichtig. Je nach Lust und Laune beschäftige er sich damit. Vor allem dann, wenn er Besuch bekommt, dem er stolz seine Eisenbahnwelt zeigen kann. „Es ist eine wirklich schöne Sache, bei der ich richtig entspannen kann“, sagt er. Einige seiner Eisenbahnen sind schon mehr als 60 Jahre alt und von hohem Wert. „Für mich persönlich sind die Bahnen aber vor allem von emotionalem Wert“, sagt Münch. Eine seiner „Lieblinge“ ist eine Vollmetall-Eisenbahn aus den 1950er-Jahren. Verkaufen, da ist er sich sicher, möchte er nichts von der Anlage. Aber vielleicht kommt noch die ein oder andere Eisenbahn hinzu.