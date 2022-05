Zum 30. Mal finden rund um den 5. Mai bundesweit Aktionen zum Europäischen Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung statt. Deshalb lädt die Lebenshilfe Neustadt lädt dazu ein, sich auch in Neustadt für eine inklusive Gesellschaft und Barrierefreiheit stark zu machen. An einem Infostand können sich Interessierte am Samstag, 7. Mai, von 11 bis 13.30 Uhr vor dem Anwesen Hauptstraße 93 zum Thema Barrieren informieren und austauschen, mit Aufklärungsmaterialien und einem Barrieren-Quiz.