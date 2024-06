Wegen Totschlags steht eine 25-jährige Neustadterin vor der Schwurgerichtskammer des Frankenthaler Landgerichts. Es geht um Szenen einer toxischen Beziehung. Sie habe zugestochen – aber nur, um sich zu befreien, sagt die Angeklagte.

An Heiligabend 2023 feierte die Neustadter Familie Weihnachten, als sei die Welt noch in Ordnung. Dabei war sie schon zerstört, so steht es in der Anklage gegen eine 25-jährige Frau, seit acht