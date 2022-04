Gedanken zu den letzten Stunden Jesu.

Ein schöner Esel! Da geht dieser Jesus doch tatsächlich dorthin, wo absehbar ist, dass man ihn verurteilt und tötet. Zunächst brechen die Leute in Jubel aus. Sie sehen in ihm den Messias, den Erlöser. Er reitet auf einem Esel, einem Lasttier. Was für eine Andeutung! Ihn zu beseitigen ist längst geplant. Bald werden die Leute seinen Tod fordern. Was für ein Esel, der so in die Falle geht!

Die Evangelien beschreiben die letzten Stunden Jesu. Mit den Weggefährtinnen und Weggefährten feiert er das Pessach. Dieses Fest erinnert an die Befreiung aus der ägyptischen Sklaverei. Es erzählt: Gott sieht die Not der Menschen, er hört ihre Schreie. Er findet Mose und immer wieder andere, die die Nähe Gottes vermitteln und herausführen aus ungerechten Situationen.

Nähe Gottes begegnen

Das wiederholt sich: Menschen geraten ins Dunkel und in Abhängigkeit, werden unterdrückt, missbraucht. Aber auch: Die Kleinen entkommen den Großen. Sie finden einen Ausweg und werden befreit. Diesen Gott, den „Ich bin da“, nimmt damals Jesus mit den Seinen wahr. Und noch mehr: In ihm, dem Gottessohn, erfahren die Jünger eine noch grundlegendere Rettung. Mit ihm dürfen sie – und wir – der Nähe Gottes begegnen, die hineinführt ins Leben.

Das deuten die Evangelien weiter aus. Einer der ihn anschließend verraten wird, Judas Iskariot, sitzt mit am Tisch. Jesus selbst hatte ihn in den Kreis der Apostel berufen. Jetzt sieht er durch ihn den Verrat kommen. Ein schöner Esel, der zulässt, dass sogar ein Verräter Tischgemeinschaft mit ihm hat! Wie oft hat sich auch das wiederholt. Da sind nicht nur die Vollkommenen und Reinen, auch ein Verräter.

Die Sünde wird entlarvt

Ist nicht genau daran das Wesentliche der Botschaft Jesu zu erkennen? Fehler werden nicht schöngeredet oder unter den Teppich gekehrt und verschwiegen. Die Sünde wird schonungslos entlarvt. Aber der Sünder darf auf Vergebung hoffen. Er muss durch das Fegefeuer der Klarheit, er begegnet der vollkommenen Liebe, darf umkehren und sich bekehren. Das ist das Evangelium.

Auch Menschen mit Fehlern und Schwächen, selbst Sünder gehören zu Jesus. Dieses Kreuz hat er angenommen. Daran ist er gestorben – ein Esel, der die Last der Sünde auf sich nahm. So hat er sich Gott, dem Vater, in die Hände gelegt. In dieser Beziehung findet er Leben. In ihm ist der Mensch erlöst. Sollte dieser Gott nicht immer wieder Menschen finden, die ihn erfahren, die ihn offen, ehrlich und konsequent vermitteln, die herausführen?

Der Autor

Michael Janson, Pfarrer der katholischen Pfarrei Hl. Theresia von Ávila, Neustadt, Dekan des Dekanats Bad Dürkheim