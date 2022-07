Warum Ferien wichtig sind

Lea reißt die Arme hoch. Sie stürmt aus der Kirche. Für ihr Liederheft ist der Schwung zu stark. Es fliegt im hohen Bogen aus ihrer Tasche. Laut ruft sie: „Ferien!“ „Du hast noch gar keine Ferien“, sage ich. „Echt?“, antwortet Lea. „Du kommst doch erst in zwei Jahren in die Schule.“ „Hab ich doch! Weißt Du ? Und jetzt mach ich Ferien. Glaub mir einfach.“ Ich bewundere Lea. Sie ist so unkompliziert. Ferien - nur, wenn man zur Schule geht? Nur, wenn man irgendwo dazu gehört?

Lea gehört dazu. Gott hat ihren Namen gerufen. Das muss ich nicht glauben. Das sehe ich. Lea strahlt: „Die Kirche ist doch auch eine Schule – für alle.“ „Und jetzt ist die Stunde aus.“ Lea ruft, was sie fühlt. „Ferien, Ferien!“ Lea ist nicht zu bremsen. Mit ihrem Schwung erinnert sie mich an das pulsierende Herz. Kraftvoll und ausdauernd. Phantastisch. Leas Lebendigkeit steckt an. Lea ist unbekümmert. Lea macht. Sie glaubt an Jesus und will so sein wie er, es sprudelt aus ihr heraus. So, dass es alle hören und sehen. Wie in der Schule gibt es eine Zeit zum still in der Bank sitzen und auch eine Zeit, um das Gehörte anzuwenden. Türen aufzureißen und das Gehörte auf die Straße zu bringen. Lea macht’s uns vor. Wenn wir dabei zur Ruhe kommen und uns erholen, umso besser. Wieder fliegt die Kirchentür auf. „Ferien!“ Das tut gut. Gott sei Dank.

Der Autor

Bernd Wolf, Diakon, katholische Pfarrei Heilige Theresia von Avila