Große Aufregung am Donnerstag in Diedesfeld. Weil die L516 zwischen Maikammer und Neustadt gesperrt worden war, rollte der gesamte Verkehr durch das Weindorf. Die Folge: Die engen Durchgangsstraßen im Ort (Kreuzstraße und Weinstraße) waren zum Teil völlig verstopft. Ortsvorsteher Volker Lechner berichtete auf Anfrage, dass sich viele Bürger bei ihm wegen der Verkehrssituation gemeldet hätten. Er sprach von „Chaos hoch drei ohne Vorwarnung“ und zeigte sich verärgert: „Ich bin verwundert, dass wir im Vorfeld gar keine Informationen bekommen haben.“ Er habe am Mittwochabend die vielen Halteverbotsschilder in der Kreuzstraße gesehen und sich gewundert. Am Donnerstag sei dann klar gewesen, warum die Schilder aufgestellt worden sind, so Lechner. Zuständig für die L516 ist der Landesbetrieb Mobilität (LBM) in Speyer. Dieser hat am Donnerstag Schäden auf der Landesstraße beseitigen lassen, weshalb die Strecke gesperrt und der Verkehr von und nach Maikammer über die Wein- und Kreuzstraße in Diedesfeld geführt wurde. Eine Baufirma sei kurzfristig verfügbar gewesen, weshalb man sich für die Reparatur der Straße noch vor den kalten Wintermonaten entschlossen habe. Die Diedesfelder können sich derweil beruhigen: Es handelte sich um eine Tagesbaustelle, spätestens ab Freitagmorgen sollte es daher kein Verkehrschaos mehr geben.