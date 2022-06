Das klassische Angebot Kaffee und Kuchen machte 2020 am Anfang. Doch Susanne Hahn vom Lavendelhof-Café in der Hauptstraße ist viel zu sehr Gastronomin, als dass sie nicht schon weitere Ideen im Kopf gehabt hätte.

„Ich kam schon in früher Jugendzeit mit der Gastronomie in Berührung. Wenn man einmal dabei ist, zieht sich das durch das ganze Leben weiter“, meint Susanne Hahn, Inhaberin des vor zwei Jahren eröffneten Lavendelhof-Cafés in der Neustadter Hauptstraße. Da sie ständig für neue Ideen offen sei, erarbeitete sie ein Konzept für ein neues Geschäftsfeld, das inzwischen auch umgesetzt wird.

Nachdem der Betrieb zunächst überwiegend von 9.30 bis 17.30 Uhr als Café-Bar geführt wurde, hat sie das Produkt-Portfolio um eine Weinbar erweitert. Immer mittwochs öffnet das Lokal zumeist unter dem Motto „Tapas & Wein“ nun auch von 18 bis 21 Uhr. Verantwortlich für den Ablauf der Abendveranstaltungen, bei denen es gelegentlich auch Musik gibt, ist Michélle Hertz, die wie Susanne Hahn aus Königsbach stammt.

Holpriger Start

Im nördlichsten Neustadter Ortsteil betreibt die Familie Hahn seit acht Jahren den Lavendelhof als Weinbar & Event-Location. Immer wieder gab es dort seitdem Veranstaltungen von Tastings über Comedy-Dinner bis hin zu privaten Feiern. 2020 kam dann in der Hauptstraße die Lavendelhof-Café-Bar dazu. Der Start verlief allerdings unverschuldet holprig. „Nur kurze Zeit nach der Eröffnung kamen Corona und der erste Lockdown“, blickt Hahn zurück.

Deshalb führte sie das Lokal länger „nur“ als Café, legte aber auch ähnlich wie im Hauptbetrieb Wert auf Exklusivität. „Schon lange lassen wir eigene Marken wie unseren Lavendelsecco produzieren“, verdeutlicht sie. „Spezielle Arrangements für kleine Feiern oder einen Sektempfang anlässlich standesamtlicher Trauungen und freitags sowie samstags Frühstücksbuffets waren eine erste Erweiterung unseres Konzepts für unsere Café-Bar. Außerdem bieten wir viele laktose- und glutenfreie Kuchen anbieten.“

Auch mal Musik

Inzwischen folgen regelmäßige Öffnungszeiten an Abenden. „Wir hoffen sehr, damit auch die Neustadter Innenstadt mit unserem neuen Angebot zu beleben“, so die Gastronomin. Das musikalische Angebot reiche von DJs über Einzelkünstler bis zu Musikgruppen, die in die kleine Café-Bar passten.

Neben den Tapas als zusätzliches abendliches Angebot ergänzen ausgewählte Weine die Weinkarte. „Wir haben mehrere Weinproben, insbesondere beim Weingut Thomas Steigelmann und dem Staatsweingut mit Johannitergut, mitgemacht und dort eine für uns passende Auswahl getroffen. Diese Weine können unsere Gäste bei uns auch zum Weingutspreis erwerben“, so Hahn.

Mit einiger Erfahrung

Während Marion Gödel im Tagesgeschäft federführend ist übernimmt an Tagen mit Abendveranstaltungen Michélle Hertz die Verantwortung. Trotz ihrer erst 23 Jahre bringt sie einiges an gastronomischer Erfahrung mit – von der Arbeit in einer Waldhütte über ein Pfälzer Restaurant bis zur Barkeeperin in der Musikwerkstatt. „Abends gibt es in der Café-Bar auch einige Cocktails und Longdrinks, da ist Michélle mit ihren Kenntnissen natürlich sehr wertvoll“, sagt Susanne Hahn über die ausgebildete Restaurantfachfrau.

Die nächste Veranstaltung, bei der Michélle Hertz ihr Können unter Beweis stellen kann, ist ein After-Work-Event am Mittwoch, 15. Juni, unter dem Motto „DJ & Cocktails“.