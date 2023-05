Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Kochshow-Atmosphäre servierte das Sommertheater des „Theaters in der Kurve“ am Freitagabend im Weingut Schäffer in Hambach. In der Satire „Wer kocht, schießt nicht“ begab sich Schauspieler Dietmar Koch auf eine kulinarische Reise, bei der er scharf gegen seine eigentliche Aufgabe als Verkaufskoch, die Vorteile von Fast Food aufzuzeigen, schoss – leider zündeten dabei nicht alle Pointen.

„Schnell & lecker“ prangt in großen Buchstaben an der Wand des aufgebauten Kochstudios. Christine Haas hat mit ihrem Bühnenbild einen Volltreffer gelandet: