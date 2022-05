In der Nacht auf Sonntag sollen mehrere Personen in der Diedesfelder Sommerbergstraße dort geparkte Fahrzeuge beschädigt haben. Laut Polizeibericht wurden gegen 1 Uhr Außenspiegel eingeklappt und teilweise auch kaputt gemacht. Eine Überwachungskamera habe die Personengruppe aufgenommen, ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung sei eingeleitet worden. In Mußbach wiederum wurden mehrere Menschen gemeldet, die zwischen 3 und 7 Uhr grölend durch die Kurpfalzstraße zogen. Dabei wurde der Polizei zufolge ein Bremslicht eines dort geparkten Pkw beschädigt. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter 06321 854-0 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de zu melden.