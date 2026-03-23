Der RSV Olympia Neustadt hat eine deutsche Vizemeisterin im Freistilringen. Laura Rimmer stand bei den unter 14-Jährigen im brandenburgischen Frankfurt/ Oder im Finale der Klasse bis 47 Kilogramm.

400 Zuschauer sahen den über zwei Runden von je zwei Minuten Kampfzeit dauernden Finalkampf zwischen Laura Rimmer und Emma Grüßner vom 1. Luckenwalder SC in der Brandenburg-Halle. Die Siebtklässlerin des Neustadter Kurfürst-Ruprecht- Gymnasiums verlor deutlich mit 0:9 Punkten. Die Gegnerin nutzte mit drei „Beinangriffen außen“ die Schwachstelle der Pfälzerin dreimal in Folge gnadenlos. Bereits vor zwei Monaten unterlag Rimmer der deutschen Meisterin, damals bei den offenen saarländischen Meisterschaften. „Jetzt weiß ich, woran ich noch zu arbeiten habe“, sagte sie.

Belohnung im Fast-Food-Restaurant

Der Weg ins Finale: Die 13-jährige Neustadterin gewann ihre drei Poolkämpfe souverän. Beim Auftaktkampf gegen Lieselotte Fissler (SAV Torgelov) siegte sie mit 10:1 Punkten. Es folgte am Samstag zuerst ein 8:0-Sieg gegen Ida Ferber vom SC Oberlösbach und danach ein Schultersieg im dritten und letzten Poolkampf gegen Nisa Rasim vom saarländischen ASV Metternich. Mit einer „weißen Weste“ stand sie im Finale. Ihre Gegnerin hatte ebenfalls ihre drei Poolkämpfe erfolgreich bestritten.

Die anfängliche Enttäuschung über den verlorenen Finalkampf wich schließlich der Freude über den zweiten Platz. Als Belohnung unternahm die Familie auf dem Heimweg einen Abstecher in ein Fast-Food-Restaurant. „Mein Gewicht spielt ja bis zum nächsten Turnier keine Rolle“, merkte Laura Rimmer an.

„Etwas mehr erwartet“

Ihre ältere Schwester Jana (14) wurde bei den unter 17-Jährigen bis 57 Kilogramm unter zwölf Konkurrentinnen Neunte. Sie gehörte zu den Jüngsten Teilnehmerinnen dieser Altersklasse, dementsprechend schwer war es für die Neuntklässlerin. Für beide Rimmer-Geschwister waren es die zweiten deutschen Meisterschaften.

„Ich bin etwas enttäuscht, ich hatte mir etwas mehr erwartet“, lautete Jana Rimmers Fazit nach zwei Niederlagen. Etwas Auslosungspech kam hinzu, denn direkt im ersten Kampf stand ihr mit Emma Sophie Steuer vom saarländischen KV Riegelsberg die spätere Meisterin gegenüber. Am Ende stand es nach zwei Runden 10:0 für die Saarländerin.

Vater lobt beide

Artur Rimmer, der die beiden Töchter neben Landestrainer Erol Bayram betreut, lobte das Abschneiden von beiden: „Super Leistung von beiden. Ich freue mich über den Vizetitel von Laura. Aber auch Jana hat gezeigt, dass sie mithalten kann.“

Anna May vom VfK 07 Schifferstadt verpasste das Treppchen knapp. Das kleine Finale bei den unter 14-Jährigen bis 35 Kilogramm verlor sie gegen Arianna Fibich vom KSV Appenweler knapp mit 1:3 Punkten. Das bedeutete Platz vier untrer den sechs Konkurrentinnen.