Egal ob Rekordjäger oder Freizeitläufer – beim wöchentlichen Lauftreff des TV Maikammer ist jeder willkommen. Dabei steht besonders der Teamgedanke im Vordergrund.

Mittwoch ist Lauftag beim TV Maikammer. Auf einem Wanderparkplatz am Ortsausgang Richtung Edenkoben versammeln sich wöchentlich zwischen 20 und 30 Ausdauersportlerinnen und -sportler zum gemeinsamen Laufen. Die Truppe ist bunt gemischt: Vom Neueinsteiger bis zum Europameister werden die Laufschuhe geschnürt.

Laufwart des Traditionsvereins mit rund 1000 Mitgliedern ist Christoph Seibel. Der gebürtige Hauensteiner koordiniert die unterschiedlichsten Laufgruppen, organisiert die Teilnahme an Sportveranstaltungen und initiiert monatliche Läufersitzungen. „Die Geselligkeit wird bei uns neben dem Sport großgeschrieben. Wir lassen uns aber auch immer etwas einfallen, um die Läufer zum Laufen zu bewegen – im wahrsten Sinne des Wortes“, erklärt der 51-Jährige.

TV Maikammer bei Europameisterschaften im Berglauf vertreten

Das gemeinsame Lauftraining zahlt sich aus: In den Ergebnislisten der unterschiedlichsten Laufveranstaltungen – vom Berg- und Zehn-Kilometer-Lauf, über den Halbmarathon bis zum Marathon – spielt der TV Maikammer ganz oben mit. Garanten des Erfolges sind Läufer wie Marko Martin. Der 50-jährige Hauensteiner wechselte erst vor einigen Monaten vom TV Hinterweidenthal in der Südwestpfalz in die Südpfalz und erlangte im Outfit des TV Maikammer den deutschen Meistertitel im Berglauf in der Altersklasse M50 und belegte bei den Europameisterschaften auf Madeira den dritten Platz in seiner Altersklasse. Ebenfalls für den TV Maikammer bei den Europameisterschaften auf der portugiesischen Insel dabei war auch sein Teamkollege Marcel Job. In der Teamwertung lief der 42-jährige Bellheimer erfolgreich auf Podestplatz drei. „Wenn eine größere Läufergruppe bei Laufveranstaltungen teilnimmt, spornt das an. Die Chancen, Mannschaftstitel zu gewinnen, sind größer“, sagt Martin über seine Beweggründe zum TV Maikammer zu wechseln.

Berglauf-Europameisterschaften auf Madeira mit Marko Martin aus Hauenstein. Archivfoto: Martin/gratis

Höchstleistungen erbringt auch TV-Mitglied Laura Pauli mit einer Bestzeit von 39:37 Minuten über zehn Kilometer sowie 10:50 Minuten beim Drei-Kilometer-Lauf. Laufstarke Mitglieder sind auch Eric Nies aus Neustadt und der Mutterstadter Lennart Nies. Letzterer beendete 2022 den Berlin-Marathon in 2:21 Stunden. „Wir übermittelten die Glückwünsche per WhatsApp und haben sein Rennen im Fernsehen verfolgt“, erinnert sich Seibel und betont die Bedeutung des Teamgedankens.

Passende Laufgruppe für jedes Niveau

Das gemeinsame Sporteln ist es auch, was Katja Mertz und ihren Lebensgefährten Andreas Reuter zum wöchentlichen Lauftreff zieht. Der 56-jährige Büroleiter der Verbandsgemeinde Maikammer gehört seit 2012 dem TV Maikammer an und ist sowohl als Läufer wie auch als Beisitzer in der Vorstandschaft des Vereins aktiv. „Egal wie schnell du bist, du findest immer die passende Laufgruppe“, sagt der Freizeitläufer. Drei Halbmarathons ist er bereits gelaufen, seine 52-jährige Lebensgefährtin Mertz hat einige Zehn-Kilometer-Läufe erfolgreich absolviert. „Wir sind aber keine Wettkampftypen. Uns reicht das Gefühl, etwas Gutes für den Körper, Geist und Seele getan zu haben. Laufen ist für uns Entspannung“, sind sich beide einig.

Obwohl die beiden Freizeitläufer nicht auf Rekordjagd gehen, schnüren sie bei jedem Wetter die Laufschuhe. „Wir gehören nicht zu den Wetterfeiglingen“, sagt Mertz schmunzelnd. Neben der sportlichen Aktivität schätzt das Paar auch den Erfahrungsaustausch mit den anderen Läufern.