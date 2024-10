Wegen eines aufgedrehten Wasserhahns ist am Dienstagvormittag die Feuerwehr zu einer Wohnanlage für Menschen mit Beeinträchtigung in der Friedrich-Olbricht-Straße ausgerückt. Laut einer Mitteilung hatte in dem Gebäude die automatische Brandmeldeanlage ausgelöst und die Rettungskette aktiviert. Den Grund konnten die Einsatzkräfte zügig ermitteln: In einem kleinen Wirtschaftsraum war demnach der Heißwasserhahn an einem Waschbecken geöffnet. Durch den dabei entstehenden Dampf wurde der darüber liegende Melder aktiviert. Außer der Rücksetzung der Brandmeldeanlage waren keine weiteren Maßnahmen erforderlich. Neben der Feuerwehr waren auch der Rettungsdienst und die Polizei vor Ort.