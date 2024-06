Am Samstag, 8. Juni, wird das Stadion des TuS Maikammer mit seiner 400 Meter langen roten Tartanbahn wieder zu einem kleinen Mekka des Laufsports.

Doch es geht hier nicht um den Sieg, Gold-, Silber- und Bronzemedaillen. Es geht um den guten Zweck. Zum nun schon 23. Mal steht der Benefiz-Rundenlauf auf dem Veranstaltungskalender. Starterinnen und Starter wollen so viele Runden wie möglich laufen und dadurch Geld sammeln. In diesem Jahr werden die Spenden der Lebenshilfe Ahrweiler zugutekommen. Die Region dort hat bis heute unter den Auswirkungen der Flutkatastrophe im Juli 2021 zu leiden. Gerade erst Anfang Mai kam es dort erneut zu großflächigen Überschwemmungen.

Die Lebenshilfe Ahrweiler wurde vor knapp 30 Jahren als erste Einrichtung im Kreis für Menschen mit Beeinträchtigung gestartet und war bis zur Flutnacht das Zuhause von 36 Bewohnern. In der Nacht vom 14. auf den 15. Juli 2021 kam es bekanntermaßen zu einer Flutkatastrophe. Zwölf Bewohner konnten nicht mehr rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden. Die geretteten Bewohner kamen in Notunterkünfte. Für die Hälfte von ihnen dauert die provisorische Unterbringung bis heute an. Die Spendengelder werden für Projekte und Anschaffungen zugunsten der Bewohner verwendet.

Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Laufes haben die Gelegenheit, von 14 bis 18 Uhr ihre Runden zu drehen. In diesen vier Stunden ist es zu jederzeit möglich, den Lauf zu beginnen, zum Ausruhen zu unterbrechen oder zu beenden. Die Runden werden mit Wäscheklammern gezählt, das heißt, dass man für jede zurückgelegte Runde eine Klammer ans Trikot oder T-Shirt geheftet bekommt.

Im Vordergrund steht das Mitmachen, wobei jede und jeder willkommen ist, ambitionierte Läufer genauso wie kleine Kinder, Senioren und Menschen mit Beeinträchtigung. Um eine schnelle Anmeldung zu ermöglichen, sind die Sportlerinnen und Sportler gebeten, die vollständig ausgefüllte Spendenliste mitzubringen und bereithalten. Diese steht auch zum Download im Internet unter www.tusmaikammer.de bereit.

Wieder wird es die Möglichkeit geben, als Familie oder Gruppe zu starten. Im letzten Jahr kamen mit 116 aktiven Teilnehmern und 2515 gelaufenen Runden 15.600 Euro für die Vereine „Mein Ball dein Ball e.V.“ (Tansania) und „Keep Smiling e.V.“ (Kongo) zusammen.

Mitmachen kann man auch als Spender, Kuchenspender, Kuchenesser oder Loskäufer. Denn auch in diesem Jahr gibt es wieder eine große Tombola. Im Ziel wartet auf alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine Urkunde. Mit dieser gibt es freien Eintritt ins Maikammerer Freibad.

Mehr Informationen unter www.tusmaikammer.de.