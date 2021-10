In St. Martin wird es zum Fest des Schutzheiligen am 11. November in diesem Jahr wieder einen Laternenumzug geben, aber in „leicht reduzierter Form“, wie die Gemeinde mitteilt. Das Martinusspiel fällt jedoch aus. Um 18 Uhr findet die Martinsandacht statt, die vom Jugendchor der Jungen Kantorei St. Martin mitgestaltet wird. Der Laternenumzug schließt sich daran an (ab etwa 18.30 Uhr). Die Wegstrecke führt über die Kirchstraße, die Tanzstraße, die Maikammerer Straße und die Friedhofstraße zum Parkplatz an der Kindertagesstätte. Dort werden Martinsbrezeln verteilt. Der Umzug wird von den Herolden und der KAB-Blaskapelle begleitet. Anschließend werden elf Gutscheine für Besuche der St. Martiner Gastronomie verlost. Die Lose werden in diesen Tagen verkauft.