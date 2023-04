Zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden ist es laut Polizeibericht am Donnerstagmittag gegen 11.30 Uhr in der Friedelsheimer Straße in Niederkirchen gekommen. Ein 34-jähriger Lastwagenfahrer hatte kurzzeitig die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, sodass der Wagen nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen eine Straßenlaterne sowie zwei Wohnhäuser und deren Einfriedungen prallte. Dabei wurde der Lastwagen sowie eine Wand und ein Hoftor teilweise stark beschädigt. Die Beamten beziffern den Sachschaden nach erste Schätzungen auf etwa 25.000 Euro, alle Beteiligten blieben unverletzt.