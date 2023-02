Die Fastenzeit lädt zum Miteinander ein.

Zuletzt empfing mich morgens eine junge Frau um die 20 Jahre: Ihre langen Haare umwehten ihren Kopf, ihr Gesicht war voller Sommersprossen, sie saß da im hellen Licht der Sonne. Aber vor allem: Sie strahlte mich mit offenen Augen und einem herzlichen Lächeln an.

Es war der Aschermittwoch, Beginn der Passions- und Fastenzeit. Und zugeben: Diese junge Frau begegnete mir „nur“ auf dem Titelbild des Fastenkalenders der Evangelischen Kirche. Die Fastenaktion steht diesmal unter dem Motto: „Leuchten! – Sieben Woche ohne Verzagtheit“. Ich sah das Leuchten in ihren Augen und das Strahlen in ihrem Gesicht, und so kam unwillkürlich auch auf mein Gesicht ein Lächeln.

Daneben lag die Tageszeitung: Der Krieg in der Ukraine, die Klimakrise, die Folgen des Erdbebens, die Teuerung und Flüchtlingsdramen bestimmen das alltägliche Bild. Das alles kann auch nicht weggelächelt werden.

Und doch möchte ich dem Fotografen und der Frau für dieses Bild danken. Denn wenn es schon so viel Grund zum Verzagen gibt, dann ist es „umso wichtiger, dass wir nicht vereinzeln, sondern aufeinander achten und schauen, dass niemand im Dunkel seiner Ängste stecken bleibt“, so lese ich im Magazin. Das Bild der freudig leuchtenden Frau hat mich zum Lächeln gebracht, wie viel mehr werden es echte, lebendige Begegnungen tun?

Die Fastenaktion lädt ein, Lichtmomente im Miteinander von uns Menschen und im Miteinander mit Gott zu suchen und zu finden und soll ermutigen, das Leuchten weiterzugeben: Da ist zum Beispiel eine Frau, die eine Ukrainerin bei sich aufnimmt; da ist jemand, der sich bei Menschen bewusst meldet, mit denen schon seit Ewigkeiten kein Kontakt mehr besteht; eine schreibt auf Instagram und Twitter über das, was ihr im Glauben Kraft gibt; wieder ein anderer spielt auf öffentlichen Plätzen Musik von Bach; und ein weiterer fotografiert Menschen mit Solarlampen in verschiedenen Lebenssituationen ... Ach ja, und da ist natürlich noch jemand, der mich bei einer Begegnung anlächelt. Von Herzen: Danke dafür!

Diese Beispiele erscheinen Ihnen jetzt vielleicht typisch kirchlich, erwartbar und abgedroschen. Mag sein. Und trotzdem: Lassen Sie es leuchten!

Der Autor

Oliver Jaehn ist evangelischer Pfarrer in Hambach.