Die Pfarrei Heiliger Michael in Deidesheim hat am Sonntag, 1. September ihren langjährigen Kaplan Naigin Joseph verabschiedet. Im September hat Naigin seinen neuen Dienst als Kaplan in zwei Pfarreien in Kaiserslautern – der Pfarrei Heiliger Geist und der Pfarrei St. Martin – angetreten. In den neun Jahren seiner Tätigkeit in der Pfarrei Heiliger Michael mit den Gemeinden St. Ulrich in Deidesheim, St. Margareta in Forst, St. Ägidius in Meckenheim, St. Martin in Niederkirchen und St. Martin in Ruppertsberg sei er den Menschen ans Herz gewachsen, sagte Niederkirchens Bürgermeister Stefan Stähly.

Zum Abschiedsgottesdienst in Niederkirchen waren unter andrem Lokalpolitiker, Vertreter von Einrichtungen, Kollegen, Bannerabordnungen der Verbände der Pfarrei, 60 Messdiener aus allen Gemeinden sowie 70 Mitglieder verschiedener Chöre gekommen. In seinen Abschiedsworten bedankte sich Naigin bei allen für die gemeinsame Zeit. Über die Jahre habe er viele freundschaftliche Beziehungen aufgebaut und sich sehr wohl gefühlt, weshalb ihm der Abschied nicht leicht falle. Herrmann Birkhofer vom Pfarreirat Deidesheim bedankte sich stellvertretend für den gesamten Rat wiederum bei Naigin.