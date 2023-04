Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Seit den 1980er-Jahren gab es in Haßloch keinen sozialen Wohnungsbau mehr. Jetzt sollen in der Langgasse 61 zehn preiswerte Mietwohnungen entstehen. Warum das Fachwerkhaus an der Straße der Abrissbirne entgeht.

Überall in Deutschland fehlen preiswerte Wohnungen. Die Anzahl der Sozialwohnungen ist in den vergangenen 30 Jahren von drei Millionen auf knapp über eine Million gesunken. Gleichzeitig steigt