Fahrradparkhaus, vertikale Begrünung des Rathauses, Trinkwasserspender, Pumptrack: Die Vorschläge, mit denen Haßlocher Bürger bei der Aufstellung des Nachtragshaushalts 2024 mitgewirkt haben, sind breitgefächert.

Alle Bürger hatten ab Ende Dezember 2023 zwei Wochen lang die Möglichkeit, sich aktiv an der Aufstellung des Haushaltsplans zu beteiligen. Das Interesse war diesmal größer als in Vorjahren: 16 Bürger reichten insgesamt 52 Anregungen und Vorschläge bei der Gemeindeverwaltung ein.

Mehrfach tauchte das Thema Fahrräder am Bahnhof auf. Bürger wünschen sich eine ausreichende Anzahl von sicheren, gegen Diebstahl geschützten Abstellmöglichkeiten für Räder, stundenweise nutzbare und kostenfreie Fahrradboxen oder ein Fahrradparkhaus, beispielsweise über dem normalen Parkplatz. Die Verwaltung bewertet eine Erweiterung des Angebots an Fahrradboxen und unterschiedliche Nutzungsmodalitäten als nicht umsetzbar, da keine Platzkapazitäten vorhanden seien und verweist auf die Warteliste für die vorhandenen Boxen.

Mehr Grün und Schatten auf dem Rathausplatz

Die Umgestaltung des Rathausplatzes vom Parkplatz zur begrünten und beschatteten Begegnungsstätte mit Sitzgelegenheiten beschäftigt die Bürger ebenso wie die Leerstände in der Ortsmitte. Laut Verwaltung ist mit der Verlegung der Bushaltestelle bereits ein erster Schritt vollzogen worden. Aktuell werde eine Gesamtplanung erstellt, bei der die Bürger eingebunden werden sollen.

Vorschläge zur Verbesserung der Park- und Verkehrssituation wurden eingereicht, daneben gab es Anregungen für Busverkehr und des Ruftaxi. Auch die Ausstattung der Haltestellen mit Überdachungen und Sitzgelegenheiten ist ein Bürgerwunsch.

Pumptrack wird geprüft

Den Vorschlag, einen Asphalt-Pumptrack einzurichten, will die Verwaltung im Zusammenhang mit der Verlegung der Dirt-Bike-Anlage prüfen. Ein Pumptrack ist ein Montainbike-Rundkurs mit Wellen, Steilkurven und Sprüngen, bei dem Geschwindigkeit durch Gewichtsverlagerung und aktives Drücken und Ziehen erreicht wird, ohne in die Pedale zu treten. Entscheidend seien die Klärung der Standortfrage und der Finanzierung, so die Verwaltung.

Spielplätze sollten mit Sitzgelegenheiten und Tischen ergänzt werden, Nestschaukeln für die Kleinsten und Fitnessgeräte für Senioren auf den Spielplätzen installiert werden, wurde weiter vorgeschlagen. Handlungsbedarf sehen Bürger bei der Pflege der Gräben und der Baumscheiben.

Viele Vorschläge rund ums Klima-Thema

Rund ums Thema Klima wurde ebenfalls ein breites Spektrum an Vorschlägen gemacht: Entschotterung von Vorgärten, Photovoltaikanlagen auf gemeindeeigenen Gebäuden, vertikale Begrünung von Rathaus, Kitas oder Schulen, Trinkwasserspender auf öffentlichen Flächen, Umweltmarkt mit zahlreichen Ausstellern, Nutzung der Abwärme der Kläranlage und Home-Biogas-Anlagen zu Heizzwecken.

Auch die Vierbeiner beschäftigen Bürger: Ein eingezäunter großer Hundeauslauf wurde ebenso angeregt wie ein Abfallkonzept für Hundekot.

Mehr Kontrollen wünschen sich Bürger im Bereich des ruhenden Verkehrs. Ebenfalls mehr überwacht werden sollte nach einer Bürgeranregung die neue Rehbachtrasse, um die Entwicklung eines Biotops nicht durch die intensive Nutzung als „Badeparadies“ zu gefährden.

Die Vorschläge aus der Bürgerbeteiligung sowie die Stellungnahmen der Verwaltung dazu wurden dem Hauptausschuss in seiner jüngsten Sitzung zur Kenntnisnahme vorgelegt. Diskutiert wurde darüber nicht. Nachtragshaushalt und Bürgerbeteiligung stehen zur abschließenden Beschlussfassung auf der Tagesordnung des Gemeinderats am 21. Februar.