In der Talstraße 25 standen die Menschen am Samstag Schlange: Zur Eröffnung hat der Berlin Döner seine Spezialität für einen Cent angeboten. Die Chance nutzten zahlreiche Hungrige. Rund 1000 Döner seien bis abends über die Theke gegangen, sagt Ibrahim Kadukcu, Ehemann der Inhaberin Sule Kadukcu am Sonntag. „Die Leute waren vom Preis überrascht, haben probiert und gesagt, der Döner schmeckt perfekt. Irgendwann war das Fleisch dann leer, und ich musste Leute nach Hause schicken.“

Die Mannheimer haben nach eigenen Aussagen bereits viel Erfahrung in anderen Dönerläden gesammelt und wollen sich nun in Neustadt mit einem ersten eigenen Imbiss etablieren. Warum dann der Name Berlin Döner? Die Rezepte für Fleisch und Soße seien speziell aus der Hauptstadt, womit man sich von anderen Anbietern abgrenzen wolle, erklärt Kadukcu. Seit Samstag ist der Berlin Döner jeden Tag geöffnet.