Eine lange Dieselspur in der Staatsstraße in Lindenberg (B39) hat am Montag um 7.20 Uhr die Feuerwehren Lindenberg und Lambrecht beschäftigt. Ein Pkw-Fahrer war mit seinem Fahrzeug liegen geblieben und hatte beim Aussteigen festgestellt, dass er eine lange Dieselspur hinter sich hergezogen hatte. Daraufhin verständigte er die Feuerwehr. Nach Überprüfung der verschmutzten Wegstrecke wurde entschieden, den Landesbetrieb Mobilität (LBM) mit der Straßenreinigung zu beauftragen und die Einsatzstelle zu übergeben.