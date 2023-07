Ein 29-Jähriger ist in der Nacht auf Sonntag, 2. Juli, in der Landwehrstraße von vier schwarz gekleideten Männern überfallen worden. Darüber hat die Neustadter Polizei am Donnerstag informiert. Nach ihren Angaben griff die Gruppe den 29-Jährigen gegen 2 Uhr an und schubste ihn so, dass er zu Boden fiel und dabei leicht verletzt wurde. Danach nahmen ihm die Täter sein Mobiltelefon und 70 Euro Bargeld ab. Anschließend flüchten sie über den Fußweg parallel zum Speyerbach in Richtung Innenstadt. Hinweise nimmt die Polizei telefonisch unter 06321 8540 oder per E-Mail an kineustadt@polizei.rlp.de entgegen.