Rund 41.000 Wahlberechtigte sind am 14. März in Neustadt aufgerufen, ihre beiden Kreuze bei der Landtagswahl 2021 zu setzen. Dabei kann Briefwahl gemacht werden oder an jenem Sonntag direkt in einem der 37 Urnenwahllokale gewählt werden. In jedem Fall aber braucht die Stadtverwaltung wie immer Wahlhelfer. Die Suche nach Menschen, die sich bei der Wahl engagieren, sei erstaunlich gut gelaufen, sagt Oberbürgermeister Marc Weigel auf Nachfrage. Allerdings wäre es nicht schlecht, auch Helfer in Reserve zu haben. Zum Schutz aller sind mit dem Einsatz kostenlose Antigen-Schnelltests vorab verbunden, wie Weigel informiert. Wer Interesse daran hat, sich am 14. März als Wahlhelfer zu engagieren, kann sich bei der Stadt zu den normalen Dienstzeiten unter der Telefonnummer 06321/855-1300 melden.