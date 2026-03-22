Im Land führt Gordon Schnieder die CDU zum Wahlsieg. Im Wahlkreis Landau hingegen haben weiterhin die Sozialdemokraten die Nase vorn.

Es ist 20.59 Uhr, als im Wahlkreis Landau/ Edenkoben/ Maikammer die letzten Stimmen ausgezählt sind. Es war eine knappe Kiste: Mit einem Vorsprung von einem Prozentpunkt hat Florian Maier (SPD) erneut das Direktmandat im Wahlkreis Landau geholt. „Ich wollte den Wahlkreis unbedingt gewinnen. Und ich bin stolz, dass wir es zum zweiten Mal geschafft haben. Das ist kein Zufall“, freut sich der 40-Jährige, nachdem feststeht, dass er mit 30 zu 29 Prozent Stimmenanteil vor CDU-Kandidatin Claudia Braun liegt.

Die Partystimmung ist gedämpft an diesem Abend – nach der schweren Niederlage der Landes-SPD und dem Aus für Alexander Schweitzer als Ministerpräsident. „Ich weiß, wie er geackert hat im Wahlkampf“, sagt Maier. Deswegen werde er trotz des eigenen Glücks „heute nicht freudestrahlend heimfahren können“.

Der Wahlkreis 50, der sowohl urbanen als auch ländlichen Raum vereint, sei kein einfacher. Den Sieg verdankt Maier vor allem den Wählern in seiner Heimatstadt Landau, in den Verbandsgemeinden Edenkoben und Maikammer lag die Christdemokratin mit deutlichem Abstand vor ihm. In Dammheim hingegen, wo Maier seit 12 Jahren Ortsvorsteher ist, fuhr er mit 50,1 Prozent einen haushohen Sieg ein. „Das hat mich richtig gefreut.“

An dieser Stelle finden Sie Statistiken von 23degrees. Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung. Fremdinhalte aktivieren Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Claudia Braun weiß das Wahlergebnis für sich einzuordnen. Dafür, dass sie keine kommunalpolitische Erfahrung hatte, habe sie ein respektables Ergebnis eingefahren. „Aber gut ist eben nicht gut genug in diesem Fall.“ Ob sie in den Landtag einziehen werde, kann sie nicht sagen, sie gehe aber nicht davon aus. Immerhin habe sie zwei Ziele erreicht: „Dass wir demokratisch miteinander diskutieren und damit die Qualität hochziehen.“ Sie gratuliert Florian Maier. Das Ergebnis zeige nämlich, dass er sehr viel richtig gemacht habe.

Auch bei den Zweitstimmen liegt die SPD im Wahlkreis 50 vorn. Die Sozialdemokraten kommen auf 30,4 Prozent. Mit etwas größerem Abstand folgt die CDU mit 26,9 Prozent. Drittstärkste Kraft wird die AfD, die sowohl bei den Erst- als auch bei den Zweitstimmen auf 14,7 Prozent kommt. Auf Platz vier landen Bündnis 90/Die Grünen mit 13,4 Prozent der Erststimmen und 11,4 Prozent der Zweitstimmen.

Erleichterung bei Grünen-Kandidatin

Lea Heidbreder von den Grünen ist sehr erleichtert. Die 34-Jährige zieht über die Landesliste erneut in den Landtag ein. Sie freut sich, dass die Partei im Land stabil geblieben ist und nur wenig Einbußen hinnehmen musste, deutlich weniger als erwartet. Erschreckt zeigt sie sich über das Ergebnis der AfD im Wahlkreis 50. Der Kandidat Wolfgang Payarolla habe im Wahlkampf keine Rolle gespielt und komme doch auf 14,3 Erststimmen. „Da kann man einen Besenstiel hinstellen und die Leute wählen ihn trotzdem.“ Die promovierte Psychologin, die für ein AfD-Verbotsverfahren eintritt, hält es für geboten, in der politischen Bildung mehr zu tun für die Demokratie und Begegnungsräume zu schaffen.

An dieser Stelle finden Sie Statistiken von 23degrees. Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung. Fremdinhalte aktivieren Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Den Sprung in den Landtag verpasst hat Philipp Lange, Direktkandidat der Linken. Ein Problem hat er damit nicht, denn das sei ohnehin kein realistisches Szenario gewesen. Auf Landesebene sei er natürlich enttäuscht, dass seine Partei den erstmaligen Einzug in den rheinland-pfälzischen Landtag verpasst hat. Für sich persönlich und die Linke in Landau verspürt er dank des Wahlergebnisses Rückenwind. „Richtig stabil“ findet Lange die 5,4 Prozent bei der Erststimme und die 6,4 Prozent bei der Zweitstimme im Wahlkreis. „Ich bin heiß darauf, meine Arbeit hier in Landau fortzuführen.“

Besorgt über AfD-Ergebnis

Als das endgültige Ergebnis für den Wahlkreis feststeht, ist Markus Sell (SPD) gerade aus dem Wahllokal zurück. Als Wahlvorstand hat der Ortsbürgermeister von Maikammer selbst bei der Wahl geholfen und Stimmen ausgezählt. Zugleich ist er Vorsitzender des SPD-Ortsverbands Maikammer, St. Martin und Kirrweiler. Dass die Sozialdemokraten im Wahlkreis 50 sowohl bei den Erst- als auch bei den Zweitstimmen vorne liegen, sei „sehr erfreulich“, sagt Sell. Florian Maier sei „nah bei de Leut“ und bringe als Landtagsabgeordneter die nötige Erfahrung mit.

Weniger erfreulich sei dagegen das Ergebnis auf Landesebene. „Ich hatte auf den Schweitzer-Effekt gehofft. Das scheint nicht gezogen zu haben“, sagt Sell. Dass die SPD in der Verbandsgemeinde Maikammer mit 27,5 Prozent der Zweitstimmen deutlich hinter der CDU mit 37,6 Prozent zurückblieb, habe ihn nicht überrascht. „In Maikammer dominiert die CDU einfach.“ Nachdenklich stimme ihn jedoch das Abschneiden der AfD, die in der Verbandsgemeinde auf 13,8 Prozent der Zweitstimmen kommt. „Dabei geht es uns hier doch gut“, sagt Sell.

Simone Fischer-Gora, Vorsitzende des Grünen-Ortsverbands Maikammer, Kirrweiler und St. Martin, ist bereits auf dem Heimweg von der Wahlparty in Landau, als das finale Ergebnis steht. Sie freut sich, dass Lea Heidbreder erneut in den Landtag einzieht. „Wir haben bewusst einen Zweitstimmenwahlkampf gemacht, weil wir wussten, dass wir über das Direktmandat keine reelle Chance haben“, sagt Fischer-Gora. Insgesamt sei man zufrieden. „Wir haben befürchtet, dass das Ergebnis schlechter wird.“ Der zuletzt zugespitzte Wahlkampf zwischen Schweitzer und Schnieder habe dazu geführt, dass die Grünen „medial gar nicht mehr durchdringen“ konnten. Auch habe der Rückenwind gefehlt, den die Partei bei der vergangenen Landtagswahl noch durch Fridays for Future gespürt habe. Nun komme es darauf an, auf Landesebene gute Oppositionsarbeit zu leisten und die zentralen Themen Klimaschutz und Energie wieder stärker in den Vordergrund zu rücken.

Sieg der CDU als „Teamleistung“

Als im Wahlkreis 50 noch Stimmen ausgezählt werden, zeigt sich Gabriele Flach (CDU), Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Maikammer, mit dem Ergebnis auf Landesebene bereits hochzufrieden. „Ich freue mich sehr“, sagt sie kurz vor 20 Uhr. Da zeichnet sich schon klar ab, dass die Christdemokraten den künftigen Ministerpräsidenten stellen werden.

Den Erfolg von Gordon Schnieder führt Flach auf mehrere Faktoren zurück. Die CDU habe im Wahlkampf die richtigen Schwerpunkte gesetzt, sagt sie, und nennt Wirtschaft, Infrastruktur, Bildung und Finanzen. Zugleich sei der Wahlsieg nicht nur das Ergebnis der Themenwahl, sondern eine „Teamleistung“ mit einem starken Spitzenkandidaten. Schnieder habe die CDU „souverän, bodenständig und verlässlich zum Sieg geführt“.