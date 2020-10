Unter Corona-Bedingungen eröffnen die Freien Wähler Rheinland-Pfalz in Neustadt ihre Kampagne für die Landtagswahl 2021. So sprechen am Donnerstag, 22. Oktober, ab 19 Uhr im Saal der Sängervereinigung im Herrenhof Mußbach Spitzenkandidat Joachim Streit, Landrat im Eifelkreis Bitburg-Prüm, und der Neustadter Direktkandidat Giovanni Raneri. 40 Gäste können empfangen werden: Anmeldung: fw.raneri@web.de.