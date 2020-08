Am 14 März 2021 wird in Rheinland-Pfalz ein neuer Landtag gewählt. Spitzenkandidat der CDU ist ihr Fraktionsvorsitzender im Landtag, Christian Baldauf. Zusammen mit dem Neustadter CDU-Landtagsabgeordneten Dirk Herber besucht Baldauf am Donnerstag, 6. August, die Stadt Neustadt und den Landkreis Bad Dürkheim.

Gestartet wird um 9.15 Uhr bei der Polizeiinspektion in Haßloch. Danach geht es weiter zum Deutschen Roten Kreuz in Neustadt. Am Nachmittag gegen 14.30 Uhr ist der Parkplatz in Erfenstein an der L 99 gegenüber der Schankentalstraße Treffpunkt. Im Lambrechter Tal zusätzlich mit dabei sind Hans-Ulrich Ihlenfeld, CDU-Landrat im Kreis Bad Dürkheim, der sich am 8. November 2020 der Wiederwahl stellt, sowie der CDU-Kandidat für die Bürgermeisterwahl in der Verbandsgemeinde Lambrecht am selben Tag, Gernot Kuhn. Der Helmbachweiher um 15.30 Uhr ist eine weitere Station.

Von 16.45 bis 18 Uhr steht Baldaufs Infobus am Lambrechter Geißbockbrunnen. Ab 19 Uhr ist er für Gesprächsinteressierte auf dem Neustadter Marktplatz „auf ein Glas Wein“ zu erreichen.