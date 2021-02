Bis Freitagmorgen haben bereits 290 wahlberechtigte Neustadter Briefwahl für die Landtagswahl am 14. März 2021 beantragt. Darüber hat das städtische Wahlamt auf Anfrage informiert. Wegen der Corona-Pandemie rechnet es damit, dass mehr Wahlberechtigte die Briefwahl nutzen als in normalen Zeiten. Insgesamt sind rund 41.000 Bürger wahlberechtigt; die Wahlbenachrichtigungen gehen ab 15. Februar per Post hinaus. Indes können die Wahlberechtigten auch jetzt schon ihre Wahlunterlagen beantragen: per Post oder per E-Mail an wahlen@neustadt.de. Ab Montag, 8. Februar, können Briefwahlunterlagen auch online über www.neustadt.eu beantragt werden sowie im Briefwahllokal im Foyer des Rathauses (Eingang Juliusplatz). Wer das Briefwahllokal nutzt, muss seinen Personalausweis oder Reisepass vorgelegen. Wer dort zusätzlich für einen Angehörigen Briefwahl beantragen will, braucht dazu eine Vollmacht.