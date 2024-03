„Einfach mal Danke sagen“ – das will der Neustadter SPD-Landtagsabgeordnete Claus Schick (SPD) und lädt daher ehrenamtlich Engagierte zu einer Fahrt in den Landtag nach Mainz ein. „Bei uns engagieren sich viele Menschen im Ehrenamt für unsere Gemeinschaft und geben damit ein gutes Beispiel für ein gutes Miteinander“, so Schick. Für die Teilnahme an seiner Fahrt am 14. Mai spreche er vor allem Vorstandsmitglieder der Vereine und Gruppierungen in Haßloch, Neustadt und dem Lambrechter Tal an. „Wir besuchen das ZDF-Sendestudio, den Plenarsaal des Landtags und das Deutschhaus, wo wir eine Einführung in die Arbeit des Landtages erhalten“, informiert Schick. Es sei auch ausreichend Zeit, sich auszutauschen und zu politischen Themen und Belangen der Vereine zu sprechen, verspricht der Abgeordnete. Interessierte können sich bis 30. April melden: per E-Mail an Claus.Schick@spd.landtag.rlp.