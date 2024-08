Der Landtagsabgeordnete Claus Schick (SPD) aus Lachen-Speyerdorf ist am Freitag zu seiner Sommertour durch den Wahlkreis aufgebrochen. Das hat sein Büro mitgeteilt. Bis zum 20. August werde er mehrere Einrichtungen und Organisationen besuchen, um sich direkt vor Ort ein Bild von den Anliegen und Herausforderungen der Bürgerinnen und Bürger zu machen. Geplant seien dabei echte Arbeitseinsätze in Neustadt, Haßloch und Elmstein, bei denen Schick mit anpacken werde.

Die einzelnen Stationen: Kleiderausgabe in der Kleiderkammer des DRK in Haßloch, Arbeitseinsatz im Stadionbad in Neustadt, Mitarbeit bei der „Stiftungssuppe“ der Haßlocher Bürgerstiftung, Mitarbeit im Holiday Park in Haßloch, Stadtreinigung in der Fußgängerzone in Neustadt, Kundenbetreuung im Zipline-Park in Elmstein, Mithilfe im Hohe-Loog-Haus im Pfälzerwald, Begleitung des Rettungsdienstes des DRK in Neustadt. „Ich möchte die Sommerpause in Mainz nutzen, um die Stimmung im Wahlkreis einzufangen und direkt mit den Menschen vor Ort zu arbeiten“, erklärte Schick.