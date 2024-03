Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Angst, dass Russland auch Polen überfällt, ist dort sehr präsent. Mirosław Birecki, der Landrat des Partnerkreises von Bad Dürkheim, sagt: „In Polen glaubt keiner, was Putin sagt.“ Über die Situation in Schlesien, die Bauernproteste und die Vorteile der EU-Mitgliedschaft für Polen hat Kathrin Schnurrer mit dem Landrat von Kluczbork gesprochen.

Herr Birecki, der russische Präsident Wladimir Putin hat jüngst in einem Interview mit einem amerikanischen Journalisten gesagt, Russland habe „kein Interesse an Polen, Lettland oder anderen Ländern“. Glauben die Menschen in Polen, was Putin sagt?