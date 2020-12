In trautem Kerzenschein sollen die Straßen und Gassen Duttweilers von Heiligabend bis zum zweiten Weihnachtstag leuchten. Vom Beginn der Dämmerung an sollen Kerzen in einem Glas oder Laternen ans Haus oder auf den Gehweg gestellt und angezündet werden. Die Idee für diese weihnachtliche Lichteraktion hatte Ortrud Lagas von den Landfrauen Duttweiler. „Da zurzeit ja alles sehr verhalten ist, Treffen und Zusammenkünfte kaum möglich sind, wollte ich gerne, dass sich an Weihnachten für unser Dorf trotzdem ein gefühltes großes Miteinander erleben lässt“, gibt die Vorsitzende der Landfrauen Einblick in ihre Gedanken. Alle Einwohner des Weindorfs wurden über einen Flyer zum Mitmachen eingeladen.

Lichterstraße durch den Ort

Ob die Lichter-Aktion im Hinblick auf die geltenden Corona-Einschränkungen möglich und zulässig ist, wurde mit Ortsvorsteher Kay Lützel abgeklärt, der gerne grünes Licht dafür gab. Sofern möglichst viele Duttweilerer mitmachen, wird sich dann an den Abenden der Weihnachtsfeiertage eine zusammenhängende Kerzenlichterstraße durch den Ort ziehen.

„Ein Abendspaziergang nach den kulinarischen weihnachtlichen Genüssen wird dadurch sicher zu einem ganz besonderen, romantischen und festlichen Erlebnis, das gut zur Stimmung der Weihnacht passt“, sagt Lagas. Die Aktion ist zeitlich eng begrenzt, der Aufwand für jeden, der mitmachen möchte, gering, die Freude beim Betrachten der leuchtenden Gassen hingegen ungleich größer. „Je mehr mitmachen, desto schöner wird es für uns alle sein“, ist sich Lagas sicher und freut sich schon auf ihr festlich erleuchtetes Dorf.