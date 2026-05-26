Seit 75 Jahren gibt es in Lachen-Speyerdorf den Landfrauenverein. Die Ansprüche haben sich mit der Zeit verändert, die Ursprungsidee aber ist bis heute aktuell.

Die Landfrauen aus Lachen-Speyerdorf feiern ein Jubiläumsjahr: Ihr Verein wurde 1951 gegründet. Mit verschiedenen Veranstaltungen, die sich über das Jahr verteilen, werden die Anfänge, die Entwicklungen und vor allem der generationsübergreifende Zusammenhalt beleuchtet. Die Landfrauen-Vereine haben bis heute nichts an Attraktivität verloren, wie die aktuellen Zahlen zeigen. Der Deutsche Landfrauenverband (dlv) ist die Dachorganisation für 22 Landesverbände, die sich in 430 Kreis- und Bezirksverbände und damit in 12.000 Ortsvereine gliedern. Laut dlv organisieren sich etwa 450.000 Frauen in diesen Strukturen. Damit ist der dlv nach eigenen Aussagen der bundesweit größte Verband für Frauen, die auf dem Land leben.

In Lachen-Speyerdorf zählt der Verein aktuell 144 Mitglieder, darunter drei Männer. Der Altersdurchschnitt liegt etwa bei 55 Jahren. Viele junge Frauen haben sich den Landfrauen angeschlossen. Gleichwohl ist die Anzahl der langjährigen Mitgliedsfrauen noch hoch. Die unterschiedlichen Generationen ergänzen sich, auch wenn sich die Rolle der Frau in den vergangenen 75 Jahren massiv verändert hat. Ursprünglich traten Frauen dem Verein bei, die sowohl auf dem Land lebten, als auch in der Landwirtschaft tätig waren. Ihre berufliche Karriere war meist vorbestimmt. Sie arbeiteten auf dem Hof und kümmerten sich um die Familie in allen Facetten. Alternativen oder abweichende Berufswünsche wurden kaum berücksichtigt. Der Familienbetrieb benötigte ihre Mitarbeit, um überhaupt existieren zu können. Darunter litt oftmals die schulische Ausbildung der Frauen und vor allem ihr Recht auf Selbstbestimmung.

Offen für alle Frauen vom Land

Die Landfrauen-Vereine boten Unterstützung in gleich mehreren Hinsichten. Sie schulten die landwirtschaftlich tätigen Frauen in ihren Aufgabengebieten, lieferten ihnen sowohl Basis- als auch Fachwissen, stärkten die Frauen in ihren rechtlichen Ansprüchen und sorgten für einen offenen Austausch miteinander. Darüber hinaus wurden Ausflüge und Fahrten veranstaltet: eine Erholung, ein gemeinsames Erleben und eine Horizonterweiterung.

Doch Lachen-Speyerdorf war nicht nur ländlich-bäuerlich strukturiert. Im Gewerbegebiet Altenschemel gab es auch andere Arbeitsbereiche und mögliche Berufe. Als sich die Erzieherin Ute Feier 1971 den Landfrauen anschloss, beharrte sie darauf, dass der Verein für „Frauen vom Land“ offen sein sollte und nicht nur für Bäuerinnen. „Lachen-Speyerdorf war zu dieser Zeit schon kein kleines Dorf mehr. Es gab viele Vereine. Zudem liegt es näher an der Stadt als viele Dörfer der Umgebung.

Die Landfrauen waren zu dieser Zeit nicht mehr der einzige Treffpunkt für Unterhaltung“, erzählt die heute 85-Jährige. Und doch wünschte sie sich von dem Landfrauen-Verein Abwechslung und Erholung vom Alltag. Feier engagierte sich zeitweise als zweite Vorsitzende. „Ich wollte nicht unbedingt in die erste Reihe, sondern organisierte lieber im Hintergrund.“ Reden zu halten und in der Öffentlichkeit zu repräsentieren war nicht ihre Sache. Der kleine Kreis sagte ihr mehr zu. Seit 1981 leitet sie die Töpferkurse und ist zudem Teil des Kreativteams.

Landesverband unterstützt Ortsverein

„Diese Haltung findet man bei modernen Frauen immer noch: Zurückhaltung und im Hintergrund bleiben“, sagt Anke Kany. Sie ist seit 2023 Vorsitzende der Landfrauen Lachen-Speyerdorf. Die 37-Jährige zog mit ihrer Familie 2017 in das Weindorf, trat ein Jahr später in den Verein ein und engagierte sich sofort. Schnell wurde sie Teil des Vorstandsteams.

Nach einer Umstrukturierung des Landesverbands wurden die Landfrauen in Lachen-Speyerdorf selbstständig, blieben jedoch unter der Dachorganisation. Das bedeutete, dass eine eigene Satzung formuliert werden musste und die Landfrauen zu einem eingetragenen Verein wurden. „Damit mussten wir uns als Laien auseinandersetzen. Es war ein glücklicher Zufall, dass andere Vereine in der gleichen Situation waren, sodass wir voneinander lernen konnten“, sagt Kany.

Immer noch unterstützt der Landesverband den Ortsverein im Bildungsangebot und gibt Hilfestellungen bei Fragen hinsichtlich der Vereinsstruktur. Heute bietet der Landfrauen-Verein unter anderem Kurse an, etwa zu Rhetorik, informiert über Künstliche Intelligenz, klärt über Fragen zu Erben und Vererben auf und berät über Patientenverfügungen. Die traditionellen Ernährungskurse gibt es auch immer noch, jedoch aktualisiert und nach neuesten Erkenntnissen.

Es sind allerdings die Persönlichkeitstrainings, die Kany besonders hervorhebt. Dort werde offen über Schwierigkeiten, Wünsche und Ziele gesprochen. Frau zu sein, aber nicht perfekt sein zu müssen, werde im Coaching vermittelt. Die Vorsitzende will den Frauen in der Gesellschaft zu mehr Sichtbarkeit verhelfen und ihre Rechte stärken, sei es in der Politik, im Gesundheitswesen oder in Fragen der Sicherheit. „Die Stärkung der Frauen, ihnen mehr Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen zu geben, war das Ziel der Landfrauen in den Anfängen und ist es bis heute geblieben“, sagt Kany.