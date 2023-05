Über 20 Jahre hat Ingrid Metz im Vorstand der MeckenheimerLandfrauen gewirkt. Jetzt freut sie sich auf mehr Freizeit. Warum sie für den Verein eine positive Zukunft sieht.

21 Jahre war Ingrid Metz im Vorstand der Landfrauen Meckenheim: von 2002 bis 2005 zunächst als Zweite Voritzende, dann als Vorsitzende, ab 2020 schließlich als Teamvorsitzende. Nun hat sie die Führung abgegeben. Zur neuen Vorsitzenden hat das achtköpfige Team Karin Mühleisen gewählt. „Eigentlich“, sagt Ingrid Metz im Rückblick, „war mein Ziel, so um die zwölf Jahre herum den Vorstand zu übernehmen.“ Nach 15 Jahren habe sie dann gedacht, „das reicht jetzt definitiv“, und angekündigt, dass die drei folgenden Jahre auch die letzten sein würden.

Auch wenn sie den Entschluss, das Ruder aus der Hand zu geben, schon lange vorher gefasst hatte, habe sie es „zum Schluss doch schweren Herzens“ getan. Es sei einfach nötig gewesen, sagt sie, denn sie finde es schon im Prinzip nicht gut, wenn ein und dieselbe Person ein Amt zu lange innehabe. „Es schleicht sich da doch manches ein, was man vielleicht selbst nicht bemerkt.“

Corona hat Vereine ausgebremst

Gerade die vergangenen drei Jahre seien dabei für Vereine und damit auch für die Landfrauen sehr schwierig gewesen. „Corona hat uns ausgebremst“, persönliche Kontakte seien, wenn überhaupt, nur in kleinstem Rahmen oder über Sitzungen am PC möglich gewesen. Monatelang habe es keine Treffen und Veranstaltungen für die Mitglieder und danach Anlaufschwierigkeiten gegeben. Das alles zu meistern, sei keine Kleinigkeit gewesen.

Auch wenn der Vorstand vor einigen Jahren schon in ein Team umgewandelt wurde, um die notwengien Positionen einfacher mit Teamvorsitzender, Schriftführerin und Kassenwartin besetzen zu können. Der Zeitaufwand für sie als Teamsprecherin sei dadurch allerdings nicht geringer geworden, sagt sie, denn „wenn sich einmal eingeschlichen hat, dass man etwas macht, ist das schwer zu ändern“. Jeden Mittwoch von Oktober bis Mai treffen sich die Landfrauen. Zudem werden mit dem Team unter anderem Vorträge und Fortbildungsfahrten geplant, es gibt Angebote, sich sportlich fit zu halten, und auch das gesellige Beisammensein in Form eines Stammtischs oder des jährlichen Frauenfrühstücks will geplant und organisiert sein.

Positive Zukunft

Geändert haben sich die Themen. „Früher“, so Ingrid Metz, „kamen die Frauen überwiegend aus der Landwirtschaft, da hatte ja jeder einen kleinen Acker oder ein paar Hühner. Auch das ist weniger geworden.“ Heute betreiben nur noch ganz wenige der gut 50 aktiven Mitglieder Landwirtschaft.

Das Programm ist darauf ausgerichtet. Es greift immer auch neue Entwicklungen und Informationen auf. Zwar dreht sich auch heute noch vieles um Gesundheit und Ernährung, doch die Grundlagen und Trends sind andere geworden. Stand beispielsweise früher der Nutzen von Tiefkühlkost zur Debatte, gibt es heute Vorträge auch zu veganer und vegetarischer Ernährung. Auch Hilfen im Haushalt bleiben ein Thema, das Herstellen umweltfreundlicher Putzmittel beispielsweise oder die Wiederverwertung von Materialien tragen ebenfalls neuen Entwicklungen Rechnung.

Die Zukunft der Landfrauen sieht Ingrid Metzt positiv. Das Interesse daran ist da. Das zeigt sich auch daran, dass das Ziel, das sich die Meckenheimer Landfrauen vor zwei Jahren zu ihrem 70-jährigen Bestehen gesetzt haben, erreicht wurde: Die ersten zehn neuen Mitglieder sollten ein Jahr beitragsfrei bleiben. „Dieses Angebot haben auch junge Frauen genutzt, teilweise neu Zugezogene. Das spricht wohl auch für das Programm“, sagt Ingrid Metz. Sie freut sich darauf, in Zukunft privat mehr Freiraum zu haben, Entscheidungen fällen zu können, ohne Rücksicht auf Termine der Landfrauen nehmen zu müssen. Dabei bleiben möchte sie auf jeden Fall, dem Team auch weiter mit Rat zur Seite stehen, aber „als einfache Landfrau dann ganz entspannt zu Veranstaltungen und Sitzungen gehen“. Ganz einfach, glaubt sie, werde das nach so vielen Jahren im Vorstand anfangs aber wohl doch noch nicht sein. Karin Mühleisen mit ihrem Team, darunter Birgit Müller als Kassenwartin und Schriftführerin Jutta Diehl, ist „froh, wenn sie uns noch ein bisschen unterstützt mit ihrer Erfahrung“.