Die Corona-Lage bleibt extrem angespannt. Das zeigt in Neustadt zum einen die Sieben-Tage-Inzidenz (Anzahl der Neuinfektionen innerhalb einer Woche bezogen auf 100.000 Einwohner): Sie lag am Montag bei 600,3. Das war Rheinland-Pfalz-weit der höchste Wert, zum Vergleich: Die Landes-Inzidenz beträgt 309,3. In Neustadt sind zum anderen seit Freitag 112 Neuinfektionen hinzu gekommen. Das hat das Kreisgesundheitsamt am Montag mitgeteilt. Außerdem gibt es in der Stadt einen weiteren Todesfall: Eine über 80 Jahre alte Person, deren Impfstatus unbekannt ist, ist laut der Behörde an oder mit Covid-19 gestorben. Im Kreis Bad Dürkheim sind übers Wochenende 152 neue Infektionen gemeldet worden. Laut Gesundheitsamt sind an der Realschule plus in Haßloch drei Schüler positiv getestet worden, an der Grundschule in Haßloch war es ein Schüler. Außerdem gab es an der Haßlocher Kita Haus Kunterbunt einen Corona-Fall bei einem Kind. Für Landau und den Kreis Südliche Weinstraße meldete das dortige Gesundheitsamt am Montag 232 weitere Corona-Fälle seit Freitag.