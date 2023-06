Der KSV Grünstadt ist Ausrichter der Landesmeisterschaften für Nachwuchsathleten. Die KSV-Kinder und -Jugendlichen sind dabei so erfolgreich, dass sie nicht nur zahlreiche Einzeltitel gewinnen.

Viele strahlende Gesichter gab es am Samstag in der Sporthalle des KSV Grünstadt zu sehen: Bei den Rheinland-Pfalz-Meisterschaften im Gewichtheben und im Mehrkampf waren die Nachwuchsathletinnen und -athleten des Gastgebers äußerst erfolgreich. Sie feierten neben mehreren Einzeltiteln gleichzeitig den Sieg in der Vereinswertung.

Als die kleinen F- und E-Jugendlichen am frühen Vormittag die Bühne betraten, merkte man ihnen von ihrer anfänglichen Nervosität kaum mehr etwas an. Souverän absolvierten die Sieben- bis Zehnjährigen ihre Versuche im Reißen und Stoßen. Bei den Grünstadter Teilnehmern Aiden Daulton und Titus Schlee sahen diese jedoch ein wenig anders aus. KSV-Jugendleiterin Nicole Nützel erklärt das so: „Die beiden sind erst seit Kurzem dabei und machen im Training zu Beginn nur Kniebeugen mit einer leichten Kunststoff-Hantelstange. Sie müssen den kompletten Ablauf einer Übung erst noch lernen.“

Daulton siegt

Die athletischen Disziplinen Kugelschockwurf und Dreiersprung beherrschen die beiden allerdings schon ganz gut, und sie durften hier ihr Können unter Beweis stellen. Aiden Daulton ging als Sieger der Jahrgänge 2015 und 2016 hervor, Titus Schlee wurde Zweiter.

Aber nicht nur für die Jüngsten stellten die Landesmeisterschaften ein Debüt dar – denn in der Altersklasse Jugend (Jahrgänge 2006 und 2007) bestritt Marlene Michel ihren ersten Wettkampf für den KSV. Die 16-Jährige begann ebenfalls erst vor wenigen Monaten mit der Sportart Gewichtheben und sicherte sich in der Klasse bis 55 Kilogramm auf Anhieb den Meistertitel. Gemeinsam mit Sarah Nützel, die in der Kategorie bis 71 Kilogramm die Goldmedaille gewann, bereitet sich Michel derzeit auf die internationalen deutschen Meisterschaften vor, welche Ende des Monats am Olympiastützpunkt in Heidelberg ausgetragen werden.

In Vereinswertung vorn

Auch Falk Hammer und Nico Wick (2007), Roshine Abdo und Torben Brand (2008) sowie Rubin Daulton (2009) werden dort als amtierende Rheinland-Pfalz-Meister antreten. Sie präsentierten sich bei der Generalprobe in Grünstadt hervorragend und schafften zudem fast alle eine Steigerung ihrer jeweiligen persönlichen Bestleistungen.

Ein weiterer Erfolg von Abi Sheikh Ali in der D-Jugend (Jahrgang 2012) komplettierte das gute Gesamtergebnis der einheimischen Teilnehmer. Mit dieser ausgezeichneten Vorstellung erreichte der KSV Grünstadt zudem den ersten Platz in der Vereinswertung, gefolgt von der TSG Haßloch und den Kylltalhebern aus Trier-Ehrang.