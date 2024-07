Wie jedes Jahr in der schönen Jahreszeit so findet auch in dieser Woche wieder der internationale Sommerkurs des Landesmusikverbands Rheinland-Pfalz in Annweiler statt, und wie jedes Jahr kommt das Orchester auf Zeit auch diesmal wieder zum Abschlusskonzert nach Neustadt – und zwar am Sonntag.

Die Leitung des Kurses hat in diesem Jahr Hermann Pallhuber, Professor für Dirigieren und Blasorchester-Leitung an der Mannheimer Musikhochschule. Er studiert(e) in dieser Woche mit den Teilnehmern ein anspruchsvolles Konzertprogramm mit originärer Blasorchesterliteratur ein, das er und Co-Dirigent Bernd Gaudera, bekannt als Klarinettist und musikalischer Leiter der Neustadter „Blue Note Big Band“ , gemeinsam ausgewählt haben. Zu hören sind unter anderem die Ouvertüre „Jubiloso“ von Frank Erickson, die dramatische Komposition „1405: Der Brand von Bern“ des Schweizers Mario Bürki über einen verheerenden Stadtbrand, die fünfsätzige „Tom Sawyer Suite“ von Franco Cesarini, „Sleep“ von Eric Whitacre, ursprünglich ein Stück für A-cappella-Chor, „Into the Storm“ von Robert W. Smith, das inspiriert ist vom Jahrhundert-Schneesturm, der 1993 einen Großteil der Vereinigten Staaten lahmlegte, sowie „Rising Into a New Era“, eine Komposition von Pallhuber selbst.

Termin

Das Abschlusskonzert findet am Sonntag, 21. Juli, um 15 Uhr open-air im Innenhof des Neustadter Rathauses statt. Karten (10/8 Euro) ab 14.30 Uhr an der Tageskasse.