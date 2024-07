Nicht nur die Zeugnisnoten, sondern auch Medaillen von den U20/U16-Landesmeisterschaften in Ingelheim nehmen junge Leichtathletinnen und Leichtathleten aus der Region mit in die Ferien.

Nach einer schwierigen Vorbereitung langsam wieder in die Form des Vorjahres kommt Linus Valnion von der TSG Deidesheim, der gleich zwei Rheinland-Pfalz-Titel holte. Über 100 Meter startete der Sprinter aus dem Jahrgang 2008 in der höheren U20-Klasse und setzte sich im Finale mit der neuen persönlichen Bestzeit von 11,28 Sekunden deutlich vor Till Sassmann (TSG Neustadt, 11,50 sec) durch. Seine im Vorjahr erzielte Bestmarke verbesserte er um eine Hundertstelsekunde. Den Vorlauf hatte Valnion in 11,36 Sekunden noch als Zweitschnellster hinter dem zwei Jahre älteren Maxim Sorokin (TV Nußdorf, 11,13 sec) beendet, der im Endlauf wegen eines Fehlstarts disqualifiziert wurde. Beide gemeinsam liefen anschließend zusammen mit Konstantin Kugler und Constantin Reiß in der 4x100 m-Staffel der StG Nußdorf-Germersheim-Deidesheim in 42,80 Sekunden zu einem klaren Sieg.

Das zweite Edelmetall für die TSG Neustadt auf der Bahn holte Patrick Frey mit seinem zweiten Platz über 110 Meter Hürden in 16,99 Sekunden. Mit Medaillenchancen ging Patrick Frey auch in den Weitsprung, musste sich in einer gutklassigen Konkurrenz mit persönlichen Bestleistungen aller drei Erstplatzierten diesmal mit 6,08 Metern und Platz drei begnügen. Mit neuer Saisonbestmarke von 6,04 Metern kam Till Sassmann bei seinem zweiten Einsatz des Tages auf Platz fünf.

Keinen Zweifel an seinem Sieg im U20-Speerwurfwettbewerb ließ Nico Engel (TSG Neustadt) aufkommen. Mit 44,14 Metern setzte er gleich im ersten Versuch eine Marke, die danach kein Konkurrenten erreichte. Im zweiten Versuch verbesserte er sich noch auf 45,22 Meter und wurde überlegen Rheinland-Pfalz-Meister.

Einzige Vertreterin der TSG Neustadt bei den Meisterschaften in Rheinhessen war die Speerwerferin Annika Frey. Sie blieb deutlich hinter ihrer Leistung der Pfalzmeisterschaften zurück und belegte mit 31,34 Metern Platz vier. Hervorragend lief der U20-Wettkampf in dieser Disziplin dagegen für die beiden Starterinnen des TV Gimmeldingen. Katharina Asam steigerte sich um zwei Meter auf 33,02 Meter und holte sich die Bronzemedaille direkt hinter Gina Felden, die ebenfalls mit einer neuen Bestleistung von 33,78 Metern glänzte und Zweite wurde.

Während des Speerwettbewerbs setzten die Organisatoren kurzfristig die 100m-Vorläufe der weiblichen U20 an. Daraufhin hatte Gina Felden auf ihren geplanten Start verzichtet, um ihre Chancen mit dem Speer nicht zu vergeben – nachträglich die richtige Entscheidung. Franziska Böger als dritte Starterin des TV Gimmeldingen lief dagegen nach einem längeren Formtief, das von einem Trainingsrückstand nach zwei Urlauben und kurzen Krankheitsphasen verursacht war, mit 12,73 Sekunden im Vorlauf eine neue Bestzeit. Im Finale wurde sie dann bei starkem Gegenwind mit 12,90 Sekunden noch Sechste.

Die 4x100m-Staffel der StG Rhein-Pfalz war mit Gina Felden und Franziska Böger sowie zwei Ersatzläuferinnen nicht in Bestbesetzung angetreten. Es fehlte unter anderem die 100m-Dritte Favour Aikins, aber gemeinsam mit Annabelle Renner und Eva Zimpelmann aus Germersheim holte man den Vizetitel. Platz zwei mit 51,55 Sekunden hinter der unschlagbaren Startgemeinschaft aus Mainz/Bingen (46,44) war ein großer Erfolg, zumal die zwei hinter dem Quartett gelandeten Staffeln nach den Meldezeiten höher eingeschätzt worden waren.

Zwei Starts hatte ursprünglich auch Max Sellmeier (LC Haßloch) über 300 Meter flach und 300 Meter Hürden der Klasse M15 geplant. Weil beide Rennen aber innerhalb kurzer Zeit gestartet wurden, konzentrierte er sich auf die 300 Meter und sicherte sich mit guten 39,14 Sekunden Silber. Auf einen Start bei den deutschen U20-Meisterschaften über 300 Meter Hürden wird der auf dieser Strecke qualifizierte Sellmeier verzichten.