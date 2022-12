Mit einer Gold- und einer Silbermedaille kehrten die beiden Turnmannschaften der TSG Haßloch von den Rheinland-Pfalz-Meisterschaften in Grünstadt zurück.

Im Spitzensport des Pflicht-Programmes der Altersklasse neun bis zehn Jahre überzeugten die Turnerinnen Elisa Schlegel, Liana Müller, Elisa Baumgärtner und Paula Schönig überlegen mit 192,075 Punkten vor dem TV Neuburg, der 179,30 Punkte erturnte. Die Geräte Sprung, Olympiabarren, Schwebebalken und Boden verbuchten die TSG Turnerinnen ebenfalls mit Bestwerten für sich. Der Pflichtsprung besteht aus zwei Komponenten. Es muss ein Handstützüberschlag vorwärts gezeigt werden, den Elisa Schlegel mit 18,10 Punkten am Besten präsentierte. Dafür überzeugte Liana Müller beim Yurtschenko – einem Rondat mit Flick-Flack auf das Sprunggerät – mit 17,50 Punkten. Die vorgeschriebene Pflichtübung am Olympiabarren fordert Handstände, Riesenfelgen, freie Felgen und einen Strecksalto als Abgang. Liana erhielt hier mit 17,30 Punkten ebenfalls die beste Bewertung.

Trainerinnen freuen sich

Der Schwebebalken – zehn Zentimeter breit, fünf Meter lang und 1,25 Meter hoch – erfordert viel Gleichgewichtssinn für die vielen Sprünge, Drehungen und Überschläge vor- und rückwärts. Elisa Baumgärtner gelang dies an diesem Tag am Besten. Sie erhielt dafür 17,20 von maximal 19 Punkten. Beim Abschluss am Boden mit Salti vor- und rückwärts verbuchte die Mannschaft aus Haßloch mit 45,05 Punkten einen klaren Vorsprung gegenüber Neuburg (41,35). Sehr zufrieden mit diesen tollen Leistungen war das Trainerteam um Susann Götz, Iwona Baumgärtner und Lisa Gidt.

Am zweiten Wettkampftag standen die Meisterschaften des Breitensports mit den Pflichtübungen der P-Stufen an. Die Trainerinnen Anne Deege und Simone Magin hatten die Mädchen (13 Jahre und jünger) gut vorbereitet. Lohn war die Silbermedaille mit 194,05 Punkten hinter dem TV Wörth (198,35). Die TSG-Turnerinnen Marie Auer, Lena Haß, Sophie Neumann, Jule Postel und Sarah Ringer zeigten am Sprung und Schwebebalken die höchste Pflichtübung P 9 und erhielten 52,05 und 45,25 Punkte. Lena Haß erturnte mit 16,20 Punkten die beste Barrenwertung und war mit 65,90 Punkten beste Turnerin der Haßlocher Riege. Im Bodenturnen überzeugte Haß ebenfalls: Mit 16,55 Punkten wurde sie Zweite unter 32 Starterinnen.