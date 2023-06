Etwa alle zehn bis zwölf Jahre werden die Kirchenbezirke der Evangelischen Kirche der Pfalz durch den Landeskirchenrat aus Speyer „visitiert“. Das heißt: Die Kirchenpräsidentin kommt mit den Oberkirchenräten zu Besuch. Die Visitationskommission besteht aus weiteren Mitarbeitern der Landeskirche und wird sich ein Bild über die kirchliche Arbeit und ihre gesellschaftliche Vernetzung vor Ort machen. In Sitzungen mit dem Bezirkskirchenrat und den Pfarrern werden sich die Visitatoren darüber austauschen. Der Kirchenbezirk Neustadt wird vom 6. bis 10. Juli visiert. Geplant sind unter anderem Besuche auf dem Weincampus in Mußbach und bei den Wichern-Werkstätten in Haßloch (7. Juli). Außerdem gibt es Gesprächsrunden mit den Haupt- und Ehrenamtlichen der Kirchengemeinden (8. Juli). Am Sonntag, 9. Juli, werden die Mitglieder des Landeskirchenrats in vielen Gottesdiensten in den Gemeinden predigen beziehungsweise Grußworte sprechen und anschließend auch das Gespräch mit Gemeindevertretern suchen. Am Sonntagabend (9. Juli) findet ein Bezirksbläserkonzert um 18.30 Uhr in der Stiftskirche statt. Der Eintritt ist frei. Der Kirchenbezirk Neustadt erstreckt sich von Frankenstein bis Haßloch und von Edenkoben bis Rödersheim-Gronau. Rund 38.000 Protestanten werden von derzeit 19 Pfarrstellen aus betreut.