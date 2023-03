Justizstaatssekretär Matthias Frey hat am Dienstag die Ehrennadel des Landes an drei ehrenamtliche Richterinnen und Richter des Landgerichts Frankenthal und zwei ehrenamtliche Richterinnen und Richter des Amtsgerichts Neustadt überreicht. Sie hätten sich mindestens 16 Jahre in der ordentlichen Gerichtsbarkeit mit ihrer Lebenserfahrung eingebracht und bei der Entscheidungsfindung der Gerichte mitgewirkt, so Frey: „Sie sind nicht nur für die Justiz unverzichtbar, sondern ein gutes Vorbild für junge Menschen, indem Sie sich aktiv im Sinne der Gesellschaft einbringen.“ Die Auszeichnungen erhielten auch Stefan Schwaab aus Neustadt (Landgericht Frankenthal) sowie Patrick Henigin, Neustadt, und Silke Schick, Neustadt, die am Amtsgericht Neustadt eingesetzt sind.