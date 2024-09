Am Wochenende wird die alte Turnhalle, Karl-Ohler-Straße 23a, in Lachen-Speyerdorf zum Treffpunkt der rheinland-pfälzischen Rassekaninchenzüchter. Anlässlich seines 100-jährigen Vereinsjubiläums ist der Kleintierzuchtverein Lachen-Speyerdorf Ausrichter der Landesjungtierschau für Rassekaninchen.

Bei freiem Eintritt werden sich circa 250 Rassekaninchen in verschiedenen Rassen und Farbenschläge präsentieren. Gezeigt werden laut Verein die kleinen Farben-Zwergkaninchen, die Deutschen Riesenkaninchen, aber auch Vertreter der Kurz- (zum Beispiel Rex Kaninchen) und Langhaarrassen (zum Beispiel Löwenkopfkaninchen). Daneben sind auch Tiere aus Erhaltungszuchten wie etwa Marderkaninchen und Luxkaninchen zu bestaunen. Diese speziellen Rassen stehen auf der roten Liste gefährdeter einheimischer Nutztierrassen.

Für die Besucher wird die Halle von den Mitgliedern des KTZV Lachen-Speyerdorf ausgeschmückt. Sie wollen, dass Besucher der Veranstaltung die Atmosphäre genießen und die Gelegenheit zum Informationsaustausch nutzen können. Auch für Verpflegung der Gäste wird gesorgt.

Am Samstag hält Landesschulungswart Andreas Sonntag ab 10 Uhr einen Vortrag zum Thema: „Wasser in der Kaninchenzucht“. Anschließend erfolgt eine Tierbesprechung. Der Vortrag wendet sich an Jugendzüchter, aber auch an Erwachsene. Am Sonntag wird ab 10 Uhr ein Kanin Hop Workshop für Jugendzüchter angeboten, bei dem Theorie und Praxis geschult werden. Die Schau ist am Samstag von 10 bis 17 Uhr und am Sonntag von 10 bis 14 Uhr für Besucher geöffnet.