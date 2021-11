Im Neustadter Telekom-Hochhaus ist am Mittwochmorgen das Landesimpfzentrum wieder geöffnet worden. Derzeit wird montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr geimpft. Bereits am Vormittag hat sich eine Warteschlange gebildet. Da nicht in den Räumen gewartet werden kann, weisen die Organisatoren darauf hin, dass Menschen, die einen Impftermin haben, nicht zu früh kommen sollen. Fünf Minuten vorher seien ausreichend. Alles andere führe zu Verzögerungen. Einige Leute seien auch ohne Termin gekommen und hätten daher abgewiesen werden müssen. Gebucht werden können Termine fürs Landesimpfzentrum bei der zentralen Vergabe des Landes unter www.impftermin.rlp.de. Menschen, die eine Auffrischungsimpfung wollen, können sich bereits jetzt einen Termin buchen, wenn die letzte Grundimmunisierung fünf Monate und länger zurückliegt. Wer kürzer als vier Monaten grundimmunisiert ist, kann sich ab 1. Dezember zumindest anmelden.