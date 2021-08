Landesimpfkoordinator Daniel Stich (SPD) ist zum ersten Mal im Neustadter Impfzentrum. Eingeladen hat ihn die SPD-Bundestagsabgeordnete Isabel Mackensen-Geis. Bei der Stadt steht Stich nun im Wort. Des Geldes wegen.

Ein gestickter Impfengel, selbstgebackene Kuchen, Postkarten: Die Liste mit kleinen Dankeschöns für das Team im Landesimpfzentrum Neustadt ist lang. Impfkoordinatorin Iris Kobel erinnert sich gut an den ersten Öffnungstag: „Das war wie Weihnachten, weil die Senioren so froh waren, den Schutz gegen Corona zu bekommen.“

Kobel erzählt davon im Kreis ihrer fünf Stellvertreter, ergänzt um Ärztin Lisa Isselhard und den leitenden Apotheker Peter Seng. Sie antwortet auf eine Frage von Daniel Stich, ihrem Amtskollegen beim Land. Er besucht an diesem Freitagnachmittag auf Einladung seiner Parteifreundin Isabel Mackensen-Geis die Einrichtung im Telekom-Hochhaus. Die Bundestagsabgeordnete ist die SPD-Direktkandidatin im Wahlkreis Neustadt-Speyer bei der Bundestagswahl im September.

Neustadt noch gefehlt

Neustadt habe auf seiner Liste ohnehin noch gefehlt, sagt Stich, der sich wie Mackensen-Geis nicht nur informieren, sondern ebenfalls mal Danke sagen will für den Einsatz: „Es ist noch nicht vorbei, aber wir sind auf einem guten Weg, auch dank Ihnen.“ Gleichzeitig verspricht er klare Auslegungshilfen für die Arbeit vor Ort. Zum Beispiel dann, wenn es darum geht, vulnerable Gruppen für die Auffrischungsimpfung zu definieren.

Dass ein Landesimpfzentrum im ersten Stock und in einem Telekom-Hochhaus aus der Reihe fällt, wird Stich sofort klar. Kobel bezeichnet die Räume als Glücksfall: „Wir leben von der Fläche, niemand musste bei uns im Regen auf der Straße warten.“ 102 Mitarbeiter in zwei Schichten zählte die Einrichtung bei Vollauslastung, wie Ende März, als auch am Wochenende durchgeimpft wurde. Wie überall, ist die Terminlage seit Juli überschaubar.

„Hätten mehr impfen können“

„Wir hätten weit mehr impfen können“, sagt auch Apotheker Seng. Stich bittet um Verständnis: Als genug Impfstoff da gewesen sei, seien die anderen, also Haus-, Fach- und Betriebsärzte, schon mit im Boot gewesen. Mackensen-Geis schätzt, dass das Impfen seither gut gelaufen sei. Als Bundestagsabgeordnete habe sie zwar mehr mit den notwendigen Gesetzen zu tun. Aber die Anzahl an Beschwerden von Bürgern sei spürbar zurückgegangen.

Insgesamt 62.211 Menschen wurden bislang im Neustadter Impfzentrum versorgt. Die Quote der Erstgeimpften liegt bei 64,8 Prozent, jene der vollständig Geimpften bei 56,87. Darin inbegriffen sind aber auch die von Hausärzten gesetzten Spritzen. Beim „Erstimpfen ohne Termin“ diese Woche wurden 254 Impfwillige gezählt, die Aktion läuft weiter.

Auch junge Menschen

Dass im Telekom-Hochhaus schon seit dem ersten möglichen Tag 12- bis 17-Jährige Biontech bekommen, überrascht Stich und Mackensen-Geis. Was den Landesimpfkoordinator interessiert, ist der Anteil von mit Astrazeneca Erstgeimpften, die keine Kreuzimpfung mit Biontech, sondern noch mal Astra wollten. Zwischen fünf und zehn Prozent, meint der stellvertretende Impfkoordinator Christian Günther.

Neustadt im Stand-by

Vor allem Termine für Zweitimpfungen stehen noch an, so Kobel. Und das Erstimpfen ohne Termin. Zum 30. September wird die Tür, wie bei allen 32 Landesimpfzentren, in der Chemnitzer Straße zugemacht. Indes gehört Neustadt zu jenen neun Landesimpfzentren, die in Bereitschaft bleiben. „Wir haben bislang nur ein Gefühl, wie es weitergeht“, beschreibt Stich Unwägbarkeiten. Niemand wisse, ob die vierte Welle kommt oder eine weitere Virus-Variante oder wie es bei der dritten Spritze aussieht. Hinzu komme die Rückmeldung verschiedener Hausärzte, dass sie nicht mehr in der Praxis impfen wollten. Indem zunächst neun Zentren im Stand-by blieben und ab 2022 noch vier davon, „bleiben wir flexibel“.

„Unser Wort gilt“, verspricht Stich Bürgermeister Stefan Ulrich, der die Gäste begrüßt hat. Bund und Land übernähmen die Kosten für die Impfzentren je zur Hälfte, auch über den 30. September hinaus.

Info

„Erstimpfen ohne Termin“ im Impfzentrum für Impfwillige im Alter ab zwölf Jahren mit Biontech, 9., 10. und 12. August, 9 bis 11.45 und 13 bis 15 Uhr. Zu den gleichen Uhrzeiten am 11. August mit Johnson & Johnson, nur für Erwachsene. www.neustadt.eu/anliegenimpfungen