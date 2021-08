„Hingehen, Perso zeigen, Schutzimpfung erhalten“: So lautet der Slogan der Sonderimpfaktion des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Kooperation mit Supermärkten. Das DRK stellt die mobilen Teams für die sechs Impfbusse, die das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium durchs Land fahren lässt. Am Dienstag machte die Linie 5 in Neustadt Station – erst auf dem Edeka-Parkplatz in Branchweiler, dann beim Wasgau in Geinsheim (unser Bild). Wie viele Menschen das Angebot genutzt haben, war vom DRK bis zum späten Abend nicht mehr zu erfahren. Der nächste Stopp ist am Freitag, 20. August, 8 bis 12 Uhr, am Edeka-Markt in Haßloch. Im Landesimpfzentrum Neustadt ist am Donnerstag ein After-work-Impfen von 15 bis 20.30 Uhr. Als Dreingabe gibt es eine kleine Flasche Rieslingschorle oder Traubensaft.