Der Landesimpfbus macht am heutigen Montag Station am Neustadter Saalbau. Die Nachfrage ist groß: Bereits am frühen Morgen hatte sich eine lange Warteschlange gebildet. Im Einsatz sind DRK-Mitarbeiter sowie mehrere Ärzte, geimpft wird im Saalbau. Indes hat die Stadtverwaltung korrigiert, dass auch im Gebäude auf die Spritze gewartet werden kann. Das gelte nur für jene, die geimpft worden seien und noch 15 Minuten zur Beobachtung ausharren müssten. Dass der Saalbau zugänglich ist, hatte die Stadt dem Land ermöglicht. Anlass waren die zunächst chaotischen Zustände beim letzten Impfbus-Stopp am Stadionbad, wo zunächst auch nur ein Arzt im Einsatz war.